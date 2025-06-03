Азербайджан и Казахстан укрепляют энергетическое сотрудничество - глава КазМунайГаз (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан укрепляют энергетическое сотрудничество.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил председатель правления КазМунайГаз (КМГ) Асхат Хассенов в кулуарах Бакинского энергетического форума.

По его словам, сотрудничество между КазМунайГаз и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) охватывает не только транспортировку нефти, но и другие стратегические направления.

"Мы всегда рассматриваем с нашими коллегами из SOCAR все возможные варианты сотрудничества. Сегодня наблюдается ежегодный устойчивый рост объемов прокачки нефти по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан", – отметил он.

А.Хассенов также подчеркнул, что взаимодействие между компаниями выходит за рамки логистики и включает совместные инициативы по промышленной безопасности, цифровизации и декарбонизации. В частности, на Астанинском международном форуме был подписан четырехсторонний документ между КМГ, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз по вопросам декарбонизации.

"Это сотрудничество основано на взаимном доверии и интересе со стороны обоих государств и национальных компаний", - добавил Хассенов.