TPAO присоединилась к соглашению о разделе продукции по проекту "Шафаг-Асиман"

БАКУ/Trend/ - Компании bp, SOCAR и Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) сегодня подписали ряд соглашений, предусматривающих присоединение TPAO к соглашению о разделе продукции по морскому блоку "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Trend со ссылкой на bp.

Цель сделки — ускорить дальнейшую оценку блока для определения наилучшего варианта реализации проекта.

В рамках соглашения будут проведены дополнительные оценочные работы, включая бурение скважины в резервуар Нижний Сураханы. Для реализации этих мероприятий срок разведочного периода по соглашению о разделе продукции будет продлен.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца третьего квартала 2025 года. После закрытия сделки TPAO будет владеть 30% долей участия в соглашении о разделе продукци — по 15% будут переданы от bp и SOCAR. В настоящее время bp и SOCAR владеют по 50% участия в проекте.

Во время разведочного периода оператором проекта останется компания bp.

Официальная церемония подписания соглашений состоялась сегодня на полях Бакинской энергетической недели.

Ранее в рамках разведки блока были выполнены 3D-сейсморазведка, ее обработка и интерпретация, а также пробурена скважина SAX01, завершенная в 2021 году. Скважина была пробурена до основания фациального горизонта (Fasila) на глубину 7 189 метров, подтвердив наличие ресурсов газоконденсата в пройденных пластах. Скважина была законсервирована для проведения дальнейших оценочных и планировочных мероприятий.