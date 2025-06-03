Азербайджан впервые начал экспорт электродов в Туркменистан
ООО "Gedik Kaynak", резидент Нефтчалинского промышленного квартала, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, впервые начало экспорт продукции в Туркменистан.
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