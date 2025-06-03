Молдова заинтересована в заключении долгосрочных газовых контрактов с Азербайджаном – глава делегации (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Молдова активно ищет возможности заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с Азербайджаном.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Каролина Новак на полях Бакинской энергетической недели.

"Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном. Мы хотим укрепить наши энергетические связи, в частности в сфере поставок газа. Я также предложила азербайджанской стороне рассмотреть возможность инвестиций в Молдову. Мой визит призван дать чёткий и позитивный сигнал азербайджанским партнёрам: Молдова заинтересована в инвестициях и стремится укреплять сотрудничество. Мы приветствуем участие Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в аукционах молдавского энергетического сектора, а также приглашаем к переговорам с компанией Energocom и рассмотрению возможности выхода на наш рынок — как через заключение долгосрочных контрактов, так и через участие в тендерах", - сказала она.

Новак подчеркнула, что на данный момент Азербайджан - единственный производитель газа, от которого Молдова может получать ресурс напрямую.

"Молдова прилагает усилия для заключения долгосрочных газовых контрактов с азербайджанскими поставщиками через свою государственную компанию Energocom. Одной из главных проблем в текущих переговорах остаются высокие транзитные тарифы по Южному газовому коридору. Молдова считает, что координация между операторами транспортных систем региона и согласование единой или сниженной тарифной структуры создадут благоприятные условия для заключения долгосрочных соглашений. С этой целью мы активно ведем переговоры с региональными партнерами, чтобы изучить возможность снижения тарифов. Наша цель - обеспечить более конкурентный доступ к природному газу из Азербайджана и повысить энергетическую безопасность в регионе", - отметила госсекретарь.

Она отметила, что Молдова продемонстрировала свою стратегическую приверженность Южному газовому коридору, став первой страной, использовавшей интерконнектор Греция-Болгария, и одной из первых, кто получил выгоду от импорта СПГ через терминал в Александруполисе.

"Молдова доказала жизнеспособность вертикального газового коридора, осуществив транспортировку газа в украинские подземные хранилища. Природный газ по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны, особенно как источник балансировки на фоне роста доли возобновляемых источников энергии. Азербайджан обладает потенциалом сыграть ключевую роль в стратегии Молдовы по диверсификации маршрутов поставок и углублению регионального энергетического сотрудничества, в частности, через Южный газовый коридор и Трансбалканский газопровод", - заявила госсекретарь.

Она добавила, что Молдова уже сделала решительные шаги к энергетической диверсификации, полностью отказавшись от импорта газа через "Газпром".

"Этот необратимый переход стал возможен благодаря расширению межсетевых соединений с Украиной и Румынией, либерализации внутреннего газового рынка и выходу на него ряда международных поставщиков. В этом контексте Азербайджан — как ключевой поставщик Южного газового коридора - представляет собой ценную и стратегически важную альтернативу российскому газу. Благодаря реверсным возможностям Трансбалканского газопровода, модернизированного с 2020 года и продолжающего проходить технические обновления, Молдова получает возможность прямого доступа к азербайджанскому газу через интерконнекторы с рынками ЕС в Греции и Болгарии", - пояснила Новак.

По ее словам, поставки азербайджанского природного газа могут способствовать созданию конкурентной и диверсифицированной среды поставок.

"Азербайджан может поддержать стратегию диверсификации Молдовы, поставляя природный газ по конкурентной цене через Южный газовый коридор, укрепляя доступ страны к ресурсам посредством Трансбалканского и Вертикального коридоров и усиливая региональное сотрудничество в соответствии со стандартами ЕС и целями по либерализации рынка", - подчеркнула госсекретарь.

Интерес Молдовы к проекту Black Sea Cable

Каролина Новак подчеркнула, что Азербайджан обладает впечатляющим видением в области возобновляемой энергетики, и Молдова хотела бы стать частью этого сотрудничества.

«Мы заинтересованы в участии в проекте Black Sea Cable. Секретариат этого проекта находится в Бухаресте, и у нас отличное взаимодействие с румынскими партнерами. В первую очередь мы хотим понять, какие процедуры необходимо пройти для участия", - заявила Новак.

Госсекретарь добавила, что Молдова придерживается сбалансированной энергетической стратегии, обеспечивающей как энергетическую безопасность, так и устойчивость на пути к "зеленому" будущему.

"За последние четыре года Молдова увеличила мощности по возобновляемым источникам энергии в восемь раз, недавно запустила аукционы на реализацию проектов по солнечной и ветровой энергетике общей мощностью 165 МВт и планирует до конца года включить системы накопления энергии (BESS) для повышения стабильности электросети. 11 апреля 2025 года между Национальным центром по устойчивой энергии Молдовы (IP CNED) и Агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана был подписан Меморандум о сотрудничестве в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Подписание состоялось в рамках рабочей сессии Межправительственной комиссии Молдова-Азербайджан", - отметила она.

Как сказала новак, ключевые направления сотрудничества, обозначенные в Меморандуме, включают:

- Обмен информацией о законодательстве, исследованиях и других материалах, касающихся продвижения возобновляемых источников энергии;

- Сотрудничество в области научных исследований, направленных на развитие технологий ВИЭ, повышение энергоэффективности и создание инновационных решений;

- Обмен знаниями и опытом в реализации энергоэффективных технологий и решений, включая аккумуляторные технологии, водород и интеллектуальные сети (smart grid).

Новак подчеркнула, что, несмотря на значительный прогресс в области ВИЭ и энергоэффективности — особенно в жилом и общественном секторе — природный газ остается важнейшим элементом для выработки электроэнергии и гибким ресурсом для балансировки нестабильной генерации из возобновляемых источников.

"Партнерство с такими странами, как Азербайджан, имеет ключевое значение для обеспечения стабильных, диверсифицированных и долгосрочных поставок газа, что позволяет Молдове сохранять надежность энергоснабжения в период перехода к более "чистым" источникам. Сотрудничество с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора соответствует европейским энергетическим стандартам, содействуя интеграции рынков, прозрачности и разработке единой тарифной структуры. Обеспечение коммерческой целесообразности и устойчивости этих маршрутов, включая согласование тарифов, поможет Молдове достичь целей ЕС в области энергетической безопасности и охраны окружающей среды, одновременно сохраняя надежный доступ к природному газу. В конечном итоге, роль Азербайджана способствует достижению двойной цели Молдовы — энергетической безопасности и декарбонизации, формируя устойчивую и надежную энергетическую систему в соответствии с европейскими стандартами", - сказала госсекретарь.

Энергетическая трансформация Молдовы

Каролина Новак отметила, что за последние годы Молдова прошла через значительную трансформацию в энергетической сфере.

"Прежде всего, с 2022 года мы полностью отказались от потребления российского газа. Мы впервые протестировали Трансбалканский газопровод и воспользовались Вертикальным коридором. Государственная компания Energocom также закупала газ через интерконнектор Греция–Болгария (IGB). Более того, в какой-то момент в 2022 году мы стали одним из крупнейших пользователей подземных газовых хранилищ в Украине. В электроэнергетике мы стремимся завершить строительство линии электропередачи, соединяющей нас с Румынией. Большим достижением для нас стало подключение к континентальной энергосистеме Европы 16 марта 2022 года, что дало возможность импортировать электроэнергию из Румынии", - заявила она.

Госсекретарь также подчеркнула впечатляющие успехи Молдовы в сфере возобновляемой энергетики.

"За последние четыре года мы увеличили мощности по производству "зеленой" энергии в восемь раз. Теперь для нас основная задача — сохранить гибкость и обеспечить стабильность в электроснабжении. Параллельно мы планируем до конца этого года протестировать рынки "на сутки вперед" и внутридневной торговли, что позволит производителям ВИЭ продавать электроэнергию напрямую на этих рынках. Кроме того, мы планируем построить еще одну ЛЭП мощностью 400 кВ с Румынией, надеюсь, к концу 2027 года. К этому же сроку мы рассчитываем завершить транспозицию европейского законодательства в энергетической сфере», - подытожила Каролина Новак.