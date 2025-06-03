Планируется пробурить вторую скважину на газовом месторождении "Шафаг-Асиман" - bp

БАКУ /Trend/ - Планируется пробурить вторую скважину на газовом месторождении "Шафаг-Асиман".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррелл.

"Несколько лет назад bp и SOCAR в рамках партнерства пробурили скважину и обнаружили газовое месторождение "Шафаг-Асиман". После анализа всех данных, полученных в результате этих работ, мы пришли к выводу, что пласт может оказаться более крупным. В связи с этим требуется пробурить вторую скважину, чтобы подтвердить наличие более значительных запасов. Если это подтвердится, будет разработана программа по освоению месторождения и добыче газа", - сказал он.

По его словам, государственная нефтяная компания Турции — Turkish Petroleum, давний и надежный партнер bp и SOCAR в Каспийском регионе, выразила заинтересованность в участии в этом проекте.

"В результате Turkish Petroleum присоединилась к партнерству, и теперь мы совместно планируем бурение второй скважины для подтверждения размера залежей. В случае положительного результата это приведет к запуску проекта по разработке месторождения", - отметил Г.Биррелл.