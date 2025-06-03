Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень наших отношений с Казахстаном вызывает удовлетворение

БАКУ /Trend/ - Нынешний уровень наших отношений с братской страной и надежным стратегическим партнером – Казахстаном вызывает удовлетворение. Круг вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. В то же время заслуживает одобрения совместная деятельность наших стран по решению важных вопросов не только на двусторонней основе, но и на многостороннем уровне и их взаимная поддержка в международных организациях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю 20-летия подписания «Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан» .

"Абсолютно согласен с Вами, что этот важный документ открыл новую страницу в истории азербайджано-казахстанских отношений и еще больше укрепил наше сотрудничество.

Этот исторический документ, наглядно отражающий стратегическую суть наших межгосударственных связей, создал благоприятную почву для развития активного политического диалога на всех уровнях, расширения плодотворного партнерства в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Верю, что традиционно дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном, построенные на таких здоровых основах, как братство наших народов, общность историко-культурных корней и духовных ценностей, нашими совместными усилиями будут и впредь продолжать развиваться по восходящей линии и укрепляться в интересах двух народов", - отмечается в письме.