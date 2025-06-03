Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и китайской провинцией Цзянсу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу Ма Шигуном.

Об этом Trend сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Китаем. Было отмечено, что подписанное лидерами Азербайджана и Китая совместное заявление об установлении всесторонних отношений стратегического партнерства между двумя странами играет важную роль в подъеме сотрудничества на новый уровень.

Была представлена информация о благоприятном бизнес-климате нашей страны, возможностях, созданных для инвесторов, и проектах, реализуемых с международными партнерами, был отмечен потенциал сотрудничества.

Стороны обсудили возможности совместной деятельности между Азербайджаном и Цзянсу в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики, высоких технологий, нефтехимической промышленности, локализации производства, транспорта и транзита и других сферах.

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