Китайский производитель бурового оборудования планирует поставки в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Neway Oil Equipment заинтересована в выходе на азербайджанский рынок.

Об этом во вторник Trend заявила региональный менеджер по продажам компании Дженни Жанг в кулуарах 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week).

"Компания Neway Oil Equipment, входящая в состав Neway Group, занимается проектированием, производством и глобальными поставками бурового оборудования для нефтегазовой отрасли. Наша продукция соответствует стандартам API 6A и API 16C и включает в себя высоконапорное устьевое оборудование и комплексы типа Christmas Tree. Штаб-квартира компании находится в китайском городе Сучжоу",- сказала она.

Представитель компании также оценила возможные направления сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы экспортируем нашу продукцию в различные страны мира. Около пятнадцати процентов доходов нашей компании приходится на экспорт. Мы были бы рады сотрудничать с азербайджанскими компаниями",- добавила Дженни Жанг.

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