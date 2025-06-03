Российская компания по защите оборудования от коррозии заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Российская компания "PSS Corporation" намерена выйти на рынок Азербайджана.

Об этом сообщил Trend менеджер по международным продажам компании Кирилл Горяев в рамках 30-й Бакинской энергетической недели.

"Мы специализируемся на оборудовании, которое помогает защитить конструкции от коррозии. То есть мы занимаемся профилактикой коррозии. Мы обслуживаем такие отрасли, как нефтегазовая, морская и судостроительная промышленность, у нас есть клиенты из различных отраслей и компаний", - сказал он.

Представитель компании также рассказал о возможностях сотрудничества с Азербайджаном.

"На российском рынке мы работаем с такими гигантами, как "Газпром", "Лукойл", то есть сотрудничаем с известными игроками на мировом рынке. В то же время нам очень интересен азербайджанский рынок. В настоящее время мы ведем переговоры с различными компаниями с целью внедрения нашего оборудования на местный рынок и оказания помощи в защите трубопроводов, а также других объектов, подверженных коррозии", - сказал он.

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