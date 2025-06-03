Процесс деколонизации остается актуальной задачей ООН - Карлайл Корбин

БАКУ /Trend/ - Международно-правовые основы колониализма отражены в Уставе ООН, а процесс деколонизации, начавшийся с 1945 года, остается актуальным и по сей день.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил международный консультант по вопросам управления, представляющий США, Карлайл Корбин на международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".

"Первый этап процесса начался в 1946 году с составления списка несамоуправляющихся территорий. В то время в этот список добровольно были включены 74 территории, находящиеся под управлением Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии и других административных держав.

Период с 1946 по 1960 годы оценивается как «этап первоначальной адаптации». В этот период обсуждались критерии, определяющие достижение полного самоуправления, как это зафиксировано в статье 73 Главы XI Устава ООН. Некоторые территории были исключены из списка резолюциями ООН, однако в отдельных случаях, например со стороны Франции, это происходило в одностороннем порядке - как в случае с Французской Полинезией (ранее - Французская Океания).

В 1960 году ООН приняла «Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам». Параллельно с этим была принята резолюция №1541, в которой были определены принципы независимого развития, обретения независимости, воссоединения и интеграции. На основе этих принципов многие территории были включены в процесс деколонизации. Второй этап, охватывающий 1960–1990 годы, считается периодом стремительной деколонизации. Особенно в Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе ряд территорий изменили свой статус и перешли к новому политическому этапу. Процесс деколонизации продолжается до сих пор",- добавил К.Корбин.

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