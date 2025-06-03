MOL Group надеется вскоре достичь значимого этапа по реализации проекта "Шамахы-Гобустан" - вице-президент

БАКУ /Trend/ - MOL Group надеется в скором времени достичь значимого этапа реализации проекта "Шамахы-Гобустан".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал старший вице-президент по разведке и добыче MOL Group Адам Хомоннаи, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы недавно отметили пятилетие нашего участия в партнерстве по разработке блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). У нас есть интерес к геологоразведке в Азербайджане. В прошлом году мы подписали меморандум о взаимопонимании с SOCAR по разведке по проекту "Шамахы-Гобустан", и в настоящее время продолжаем активную работу в этом направлении. Надеемся в скором времени достичь нового важного этапа", - сказал он.

Хомоннаи отметил наличие перспектив дополнительной оценки потенциала АЧГ, особенно в части, не связанной с попутным газом.

По его словам, партнерства имеют для MOL Group первостепенное значение.

"Помимо Азербайджана, у нас также подписаны меморандумы о взаимопонимании с Казахстаном, где у нас есть активы на стадии разработки, и с Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO), с которой мы недавно заключили сделку. Мы совместно участвовали в тендере на участке в Венгрии и получили две лицензии. Таким образом, TPAO впервые вошла в сферу геологоразведки в Венгрии", - сказал Хомоннаи.