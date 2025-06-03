Yelo Bank предлагает льготные бизнес-кредиты

Yelo Bank предлагает бизнесменам выгодные льготные кредиты с годовой процентной ставкой всего по 5%, предоставляемые через Фонд Развития Предпринимательства (ФРП). Предприниматели могут получить кредиты до 10 миллионов манатов, а срок кредита может быть продлен до 120 месяцев. Банк также облегчает процесс, предоставляя льготный период до 12 месяцев, чтобы помочь клиентам комфортно начать и развивать свой бизнес.



Для Yelo Bank поддержка предпринимательства, особенно в реальном секторе, является одним из ключевых приоритетов. В рамках этой цели Банк активно сотрудничает с ФРП, поддерживая проекты в различных сферах, особенно в сельском хозяйстве. В 2025 году Yelo Bank вошел в ТОП-5 банков по количеству и объему льготных кредитов, предоставленных через ФРП.



Если вы хотите развивать или расширять свой бизнес, льготный кредит от Yelo Bank — это идеальное решение для вас. Подайте заявку онлайн прямо сейчас и выведите свой бизнес на новые высоты! Для получения дополнительной информации: https://bit.ly/ylkdjnt.



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