Yelo Bank предлагает бизнесменам выгодные льготные кредиты с
годовой процентной ставкой всего по 5%, предоставляемые через Фонд
Развития Предпринимательства (ФРП). Предприниматели могут получить
кредиты до 10 миллионов манатов, а срок кредита может быть продлен
до 120 месяцев. Банк также облегчает процесс, предоставляя льготный
период до 12 месяцев, чтобы помочь клиентам комфортно начать и
развивать свой бизнес.
Для Yelo Bank поддержка предпринимательства, особенно в реальном секторе, является одним из ключевых приоритетов. В рамках этой цели Банк активно сотрудничает с ФРП, поддерживая проекты в различных сферах, особенно в сельском хозяйстве. В 2025 году Yelo Bank вошел в ТОП-5 банков по количеству и объему льготных кредитов, предоставленных через ФРП.
Если вы хотите развивать или расширять свой бизнес, льготный кредит от Yelo Bank — это идеальное решение для вас. Подайте заявку онлайн прямо сейчас и выведите свой бизнес на новые высоты! Для получения дополнительной информации: https://bit.ly/ylkdjnt.
Хотите получить ФРП кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Yelo Bank предлагает льготные бизнес-кредиты
Yelo Bank предлагает бизнесменам выгодные льготные кредиты с
годовой процентной ставкой всего по 5%, предоставляемые через Фонд
Развития Предпринимательства (ФРП). Предприниматели могут получить
кредиты до 10 миллионов манатов, а срок кредита может быть продлен
до 120 месяцев. Банк также облегчает процесс, предоставляя льготный
период до 12 месяцев, чтобы помочь клиентам комфортно начать и
развивать свой бизнес.