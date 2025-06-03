БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил с компанией TotalEnergies вопросы сотрудничества в сфере поставок "зеленой" энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"В рамках Бакинского энергетического форума на встрече с первым вице-президентом компании "TotalEnergies" по разведке и добыче Жан-Люком Гизьо были обсуждены вопросы реализации второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" - проекта "Фаза-1", а также сотрудничество в области строительства ветровой электростанции мощностью 250 МВт, создания системы хранения энергии, поставок "зелёной" энергии и сокращения выбросов метана",- отмечается в публикации министра.

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