Анар Алакбаров встретился с министром Японии по "ЭКСПО-2025" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Японии помощник Президента Азербайджана, главный комиссар страны по "ЭКСПО-2025" Анар Алакбаров встретился с министром регионального развития Японии, а также министром по "ЭКСПО-2025" Йошитакой Ито.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече была подчеркнута важность развивающихся политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами, обсуждены перспективы совместных проектов в области межрегионального сотрудничества и других сферах.

Выразив благодарность за активное участие нашей страны в "ЭКСПО-2025" и тем самым вклад во Всемирную выставку, Йошитака Ито подчеркнул, что национальный павильон Азербайджана является одним из самых выделяющихся и посещаемых павильонов на выставке в Осаке. Поздравляя в связи с Национальным днем Азербайджана, который состоится 5 июня в Осаке в рамках "ЭКСПО-2025", Йошитака Ито отметил, что дальнейшее сотрудничество между рядом городов Азербайджана и Японии также важно для расширения связей.

Отметив, что Азербайджан до Осаки был представлен национальным павильоном и на Всемирных выставках в Милане, Дубае, Анар Алакбаров отметил, что наша страна всегда вносила свой вклад в Движение "Экспо". Отметив, что после исторической победы в Отечественной войне, соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях ведутся строительно-восстановительные работы, Анар Алакбаров подчеркнул, что наряду с такими масштабными проектами, представительство страны на Всемирной выставке является показателем значимости, придаваемой Азербайджаном Движению "Экспо".

Отметим, что Всемирная выставка "ЭКСПО-2025", стартовавшая в Осаке (Япония) с 13 апреля, продлится до 13 октября. Азербайджан, успешно участвующий в выставках ЭКСПО с 2000 года, и в этом году представлен национальным павильоном. Национальный павильон, созданный при организации Центра Гейдара Алиева, охватывает тему "Семь мостов к устойчивому развитию" (Seven Bridges for Sustainability). А в рамках Национального дня Азербайджана, который состоится 5 июня, будет представлена концертная программа с участием мастеров искусств Азербайджана.

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