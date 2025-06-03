БАКУ /Trend/ - bp активизирует усилия по разведке и разработке месторождений в Каспийском бассейне.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил вице-президент компании bp по геологоразведке по Азербайджану, Грузии и Турции Дэн Спаркс в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, сложились благоприятные условия для комплексного подхода к развитию нефтегазовых проектов в регионе. Параллельно ведутся работы на зрелых месторождениях, осуществляются разведка и изыскание новых ресурсов.

"Эти крупные месторождения действительно совершенно иного масштаба, чем те возможности, которые были у нас до сегодняшнего дня, – отметил он. – Речь идет о многомиллиардных извлекаемых ресурсах – сотнях миллионов баррелей".

Спарк также подчеркнул, что bp движется по нескольким важным направлениям одновременно, чтобы не только наращивать добычу, но и компенсировать снижение на стареющих активах.

"Сегодня в центре внимания bp три крупных инициативы. Во-первых, это проект 'Шах-Дениз': сегодня было объявлено о принятии окончательного инвестиционного решения. Это масштабный проект, который обеспечит новую добычу и создаст инфраструктуру, полезную и для других объектов в данном бассейне", – добавил вице-президент.

Он также сообщил о переходе к следующему этапу разработки месторождения "Карабах", открытого еще в 1998 году.

"Пришло время двигаться дальше. Мы будем продвигаться настолько быстро, насколько это возможно, чтобы принять инвестиционное решение и начать первую добычу на месторождении "Карабах", – сказал он.

Кроме того, представитель bp рассказал о других ключевых проектах компании, включая начавшиеся работы в зоне НЭКО, развитие блоков Адуа и Намиясин (Namiacin), а также возвращение к проекту "Шафаг", где bp сотрудничает с Turkish Petroleum.

"Темпы имеют значение. Чтобы восполнять объемы, мы должны каждый год добавлять новые ресурсы. Это означает необходимость сочетания возобновления, разработки и разведки. Мы стремимся к максимальной эффективности и продуктивности во всех направлениях", – заключил он.