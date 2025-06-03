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Азербайджан обсудил с Mastercard продвижение цифровизации в сфере платежных систем

Экономика Материалы 3 июня 2025 12:57 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил с Mastercard продвижение цифровизации в сфере платежных систем
Фото: Азербайджанский Центральный Банк / Facebook

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел встречу с делегацией во главе с президентом компании Mastercard по региону Восточной Европы Ясемин Бедир.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся действующих в стране ставок межбанковской комиссии (interchange), продвижения цифровизации в сфере платёжных систем, а также реализуемые инициативы по борьбе с кибермошенничеством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим важным вопросам технологической повестки дня, представляющим двусторонний интерес.

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