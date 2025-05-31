Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана закупит услуги ИТ-поддержки
Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило тендер на закупку решения для управления уязвимостями в информационно-коммуникационных системах. Заинтересованные участники должны подать свои предложения до конца июня.
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