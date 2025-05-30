Обнародован статус реализации Стратегии развития НДЦ Азербайджана за 2024 год
В отчете отражена работа, проделанная для достижения стратегических целей развития направлений деятельности, определенных в Стратегии
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