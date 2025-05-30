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Для организации услуг мобильной связи на освобожденных территориях Азербайджана установлено 340 базовых станций

ИКТ Материалы 30 мая 2025 18:44 (UTC +04:00)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях осуществляется вещание 9 телевизионных и 17 радиопрограмм через восстановленные радиотелевизионные станции вещания.

Об этом сказал на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы Рахман Гумметов, сообщает Trend.

Он отметил, что для организации услуг мобильной связи установлено в общей сложности 340 базовых станций.

"Телефонные и высокоскоростные интернет-услуги предоставляются в Шуше, Лачине, Физули, Зангилане, Агдаме, Ханкенди, Ходжалы, Кяльбаджаре и других районах", - сказал Р.Гумметов.

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