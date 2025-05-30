В Азербайджане вносятся изменения в закон об исполнительных чиновниках

БАКУ /Trend/ - Для поощрения и социальной защиты исполнительных чиновников исполнительных и пробационных служб будут использоваться средства специального казначейского счета органов юстиции.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об исполнительных чиновниках", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, сумма исполнительского сбора, удерживаемая со счета должника в связи с принудительным исполнением решений судов Азербайджанской Республики и иностранных государств по делам о гражданских и коммерческих спорах, решений иностранных и местных арбитражных судов, а также судебных приказов, постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, нотариально удостоверенных соглашений об уплате алиментов, исполнительных листов нотариусов и, в других случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, будет зачисляться на специальный казначейский счет судебных органов.

43 процента средств, поступивших в связи с исполнением наказаний по видам штрафных и исправительных работ, а также уголовно-правовых мер по видам штрафов, наложенных на юридических лиц, будут перечисляться на специальный казначейский счет органов юстиции.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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