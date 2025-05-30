Нахчыванское телевидение начало спутниковое вещание

НАХЧЫВАН /Trend/ - В Нахчыване проходит конференция под названием "Глобальная информационная среда и медиатренды" - Mediafest-2025.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках конференции начало вещание Нахчыванское телевидение на спутнике "Azerspace-1" (11135 Горизонталь 30000).

В мероприятии, проведенном по этому случаю, приняли участие полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального Совета Исмет Саттаров, руководитель Совета печати Рашад Меджид, а также известные представители медиа страны и официальные гости.

Отметим, что согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 15 августа 2024 года Нахчыванскому телевидению была предоставлена лицензия вещателя платформы, осуществляющей трансляцию.

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