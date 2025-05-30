В Азербайджане существенно увеличились платежи по картам иностранных финансовых институтов

На конец апреля текущего года наблюдается значительный рост операций с платежными картами, эмитированными финансовыми институтами-нерезидентами в Азербайджане. По сравнению с мартом количество операций и объем увеличились в несколько раз. Платежные карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, продолжили пользоваться спросом среди пользователей.

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