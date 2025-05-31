Еженедельный обзор событий финансового сектора Азербайджана

В Азербайджане на прошлой неделе были опубликованы данные о стабильном росте ключевых финансовых показателей. Отмечается увеличение банковских активов, денежной массы и количества платёжных карт. Увеличились кредитные портфели по различным направлениям — от ипотечного и потребительского до бизнес-кредитов, а также объёмы кредитования в промышленном, строительном и транспортном секторах. Были зафиксированы также активные вложения из регионов, включая Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

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