Международный фестиваль в Шуше укрепляет дружбу между детьми тюркских народов - замминистра

ШУША /Trend/ – Международный фестиваль детского творчества, который проходит в Шуше уже третий год подряд, в будущем станет важной платформой для укрепления дружеских связей между детьми тюркских народов.

Об этом сказал журналистам заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, передаёт Trend.

«Этот фестиваль имеет огромное значение. Здесь дети не только встречаются и общаются, но и демонстрируют свои творческие способности. Это очень важно, поскольку творчески одарённые дети играют ключевую роль в будущем развитии страны. Поэтому необходимо создать устойчивую систему поддержки детского творчества в Азербайджане», - подчеркнул замминистра.