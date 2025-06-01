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Международный фестиваль в Шуше укрепляет дружбу между детьми тюркских народов - замминистра

Общество Материалы 1 июня 2025 12:56 (UTC +04:00)
Международный фестиваль в Шуше укрепляет дружбу между детьми тюркских народов - замминистра

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ – Международный фестиваль детского творчества, который проходит в Шуше уже третий год подряд, в будущем станет важной платформой для укрепления дружеских связей между детьми тюркских народов.

Об этом сказал журналистам заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, передаёт Trend.

«Этот фестиваль имеет огромное значение. Здесь дети не только встречаются и общаются, но и демонстрируют свои творческие способности. Это очень важно, поскольку творчески одарённые дети играют ключевую роль в будущем развитии страны. Поэтому необходимо создать устойчивую систему поддержки детского творчества в Азербайджане», - подчеркнул замминистра.

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