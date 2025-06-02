В Ханкенди проходит Карабахский форум образования и партнерства (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Карабахском университете проходит Карабахский форум образования и партнерства с концептуальным посланием «Совместные шаги для будущего Карабаха».

Как сообщает в понедельник местный корреспондент Trend, в форуме принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и другие официальные лица.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии на темы «Великое возвращение: вызовы и возможности» и «Возможности государственно-частного партнерства в Карабахе».

Также состоится музыкальная программа в исполнении студентов Карабахского университета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!