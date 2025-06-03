ТЭО проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" находится на завершающей стадии - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Технико-экономическое обоснование проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" находится на завершающей стадии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Проект был представлен в 10-летний план развития сети и находится на рассмотрении Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии", - сказал он.

Министр также отметил, что при поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций проводится технико-экономическое обоснование "Зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан", соединяющего Казахстан и Узбекистан с Азербайджаном через Каспийское море и, в конечном итоге, выходящего в Европу.