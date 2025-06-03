ОПЕК рассчитывает на активное участие Азербайджана в своем ключевом мероприятии в Вене - генсек

БАКУ/Trend/ - ОПЕК рассчитывает на активное участие Азербайджана в предстоящем 9-м Международном семинаре в Вене.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend на полях Бакинской энергетической недели генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс.

Аль-Гайс отметил, что это флагманское мероприятие организации, которое проводится раз в два года.

"С каждым разом оно становится все успешнее. В этом году семинар пройдёт 9–10 июля в Вене. Мы будем рады присутствию министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и президента COP29 Мухтара Бабаева. Кроме того, в этом году впервые государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR выступит спонсором семинара. Президент SOCAR Ровшан Наджаф также примет участие в мероприятии.

Программа очень насыщенная: три министерских панельных сессии и семь "круглых столов" высокого уровня с участием руководителей компаний и международных организаций. Уже зарегистрировались более тысячи делегатов из стран-членов и не членов ОПЕК, включая Азербайджан, а также представители отрасли. Будущее нашей планеты зависит от того, насколько мы способны работать вместе и думать сообща - именно такую платформу мы создаем. У нас будут и компании, работающие в сфере ВИЭ — такие как Masdar и ACWA Power, обе активно действующие в Азербайджане. Также выступят глава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии и министр Индии — самой быстрорастущей страны-потребителя нефти. Мы стремимся объединить широкий круг участников: от представителей государственного и частного секторов до лидеров отрасли. Мы вместе прокладываем путь в будущее энергетики. ОПЕК всегда открыта для диалога на реалистичной основе - мы приветствуем все мнения", - сказал он.