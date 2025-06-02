Эмир Кувейта направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Trend.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам искренние поздравления по случаю очередной годовщины национального праздника дружественной Азербайджанской Республики – Дня независимости. Пользуясь случаем, желаю продолжения развития прочных связей между нашими дружественными странами и народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, Азербайджанской Республике и ее дружественному народу – постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.