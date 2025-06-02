Азербайджан обсудил с АБР модернизацию инфраструктуры на коридоре Север-Юг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом по Южной, Центральной и Западной Азии Ингмингом Янгом.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи было высоко оценено долгосрочное сотрудничество между Азербайджаном и АБР и постоянная поддержка, оказываемая Банком целям развития нашей страны, отмечена роль Бакинского представительства АБР в эффективной координации этого сотрудничества и определении национальных приоритетов.

На встрече был проведен обмен мнениями по проекту новой стратегии партнерства АБР на 2025-2029 годы, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества. Также в центре внимания были вопросы развития транспортной инфраструктуры в городе Баку и его окрестностях, расширения Бакинского метрополитена, улучшения питьевого водоснабжения, снижения потерь воды и управления сточными водами, возможности сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, а также модернизации логистической и транспортной инфраструктуры по транспортным коридорам Север-Юг и Средний коридор.

Вице-президент И.Янг высоко оценил поддержку, оказанную Азербайджаном Азиатскому фонду развития (АФР), который оказывает финансовую помощь в основном странам-членам с низкими доходами в целях сокращения бедности и повышения качества жизни.

Министр С.Бабаев отметил, что в соответствии со "Стратегией управления государственным долгом на среднесрочную и долгосрочную перспективу" реализуются меры по обеспечению стабильности в управлении государственным долгом и сохранению экономической стабильности. Также он рассказал о мерах, которые будут предприняты в связи с подписанными на днях Президентом Ильхамом Алиевым документами - "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы" и подготовкой "2-й Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". Он отметил, что Азиатский банк развития может сыграть важную роль в развитии занятости на этих территориях.

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