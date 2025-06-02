В Австрии отметили День независимости Азербайджана и 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Хоэнемс австрийской провинции Форарльберг состоялся вечер классической музыки и прием по случаю Дня независимости Азербайджана и 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Австрии и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие официальные лица местного правительства и парламента, руководящие представители экономических кругов, политики, консулы, представители местной общественности и наши соотечественники.

Хозяйка замка Хоэнемс графиня Штефани Вальдбург-Цайль отметила чувство гордости в связи с проведением такого грандиозного мероприятия и выразила надежду на то, что в будущем в этом регионе будет проведена работа, которая будет способствовать укреплению связей между Австрией и Азербайджаном.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики, периоде ее деятельности, успехах, достигнутых за короткое время в различных сферах государственного строительства. Он также подчеркнул, что отмечаются 140-летний юбилей основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли и 200-летний юбилей известного австрийского композитора Иоганна Штрауса.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев отметил, что госкомитет уделяет внимание вопросу развития связей между нашими странами, в частности поддерживает интеграцию наших соотечественников в местное общество, а также сохранение их связей с исторической родиной. Он высоко оценил такие мероприятия, которые включают в себя культурный обмен между народами.

"Большой гордостью является и то, что сегодня мы отмечаем юбилеи музыкальных титанов Азербайджана и Австрии на одном мероприятии. Это отражает глубину дружбы, культурных связей между нашими народами. Еще одним интересным моментом мероприятия является его проведение в День независимости Азербайджанской Республики - 28 мая. Каждый год азербайджанский народ с гордостью отмечает этот знаменательный день своей истории", - добавил он.

В художественной части была представлена концертная программа, состоящая из жемчужин азербайджанской и европейской классической музыки в исполнении камерного оркестра "Arpeccione" под управлением народного артиста, заслуженного деятеля искусств Ялчина Адыгезалова.

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