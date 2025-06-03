Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)

Экономика Материалы 3 июня 2025 10:19 (UTC +04:00)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
Фото: Nar

Читайте Trend в

Оператор «Nar» известный своими доступными услугами, стал партнёром просветительской кампании, организованной Общественным объединением «Региональное развитие» (РДО) по случаю Международного дня защиты детей, поддержав инициативу по защите прав детей и повышению их правовой осведомлённости.

В рамках проекта для детей были организованы образовательные воркшопы, тренинги по правовой грамотности, интерактивные конкурсы и развлекательные мероприятия. Основной целью этих активностей стало ознакомление детей с их правами и поощрение их участия в общественной жизни. Дети, проявившие активность в конкурсах, примут участие в симуляции законодательного процесса в Милли Меджлисе в конце текущего года и получат статус «послов прав ребёнка». На следующем этапе проекта планируется запуск мобильного приложения «Узнай свои права» до конца года, которое предоставит детям правовую информацию и поддержку. Также пройдут просветительские мероприятия в 14 регионах страны.

Выступая на церемонии открытия, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «Nar» Хёкюма Керимова отметила:
«Мы в «Nar» придаём большое значение таким инициативам, которые помогают детям узнавать и защищать свои права, а также развивать их как активных членов общества. Мы с гордостью исполняем нашу социальную ответственность, создавая безопасную и равноправную среду для каждого ребёнка».

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Nar на протяжении многих лет реализует последовательные проекты, направленные на обеспечение доступности образования, равных возможностей и поддержку уязвимых групп населения. Поддержав эту инициативу, компания в очередной раз внесла вклад в построение более устойчивого и справедливого будущего для детей.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
«Nar» стал партнёром просветительской кампании по защите прав детей (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости