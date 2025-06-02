Генеральный секретарь Организации тюркских государств направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Организации тюркских государств и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и народ Азербайджана с 28 Мая – Днем независимости Азербайджанской Республики, передаю Вам наилучшие пожелания.

Азербайджанская Республика, достигшая после восстановления независимости большого прогресса в политической, экономической и социальной сферах, получила дальнейшее развитие благодаря мудрой политике Вашего превосходительства, отличалась активным участием в региональных и международных вопросах, стала лидирующей страной региона, особенно благодаря Вашим усилиям по содействию миру, стабильности, сотрудничеству и процветанию.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за постоянную всестороннюю поддержку Организации тюркских государств и Ваши инициативы. Уверен, что 12-й Саммит Организации тюркских государств, который пройдет в этом году в Азербайджане, еще больше укрепит сотрудничество и солидарность между тюркскими государствами.

Пользуясь возможностью, по случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, всему народу Азербайджана – благополучия, процветания и счастья".