Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были конструктивными - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Переговоры между делегации России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивном формате.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию украинского конфликта. По его словам, российская и украинская стороны в ближайшие дни начнут работу над этими документами на техническом уровне.

Кроме того, Хакан Фидан сообщил, что делегации решили продолжить подготовку к возможной встрече президентов России и Украины.