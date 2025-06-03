Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были конструктивными - Хакан Фидан

Турция Материалы 3 июня 2025 00:06 (UTC +04:00)
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были конструктивными - Хакан Фидан
Фото: Сайт МИД Турции

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Переговоры между делегации России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивном формате.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию украинского конфликта. По его словам, российская и украинская стороны в ближайшие дни начнут работу над этими документами на техническом уровне.

Кроме того, Хакан Фидан сообщил, что делегации решили продолжить подготовку к возможной встрече президентов России и Украины.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости