Экспорт горнодобывающей промышленности Ирана увеличился
Экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана в первом месяце текущего иранского года заметно вырос как в стоимостном, так и в весовом выражении. Основу экспорта составили сталь, алюминий и медь. Одновременно наблюдалось значительное увеличение импорта в денежном выражении при снижении его объемов. Несмотря на прогнозы по расширению сталелитейного производства, серьезных шагов в этом направлении пока не предпринято.
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