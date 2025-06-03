Турция планирует направить масштабные инвестиции в развитие ВИЭ - замминистра

БАКУ /Trend/ - Турция планирует направить масштабные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Ахмет Берат Чонкар, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Наш национальный энергетический план предусматривает масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Уже сегодня 60% нашей установленной мощности приходится на ВИЭ, что делает нас пятыми в Европе и одиннадцатыми в мире по этому показателю", - сказал он.

Чонкар отметил, что к 2035 году Турция планирует увеличить совокупную мощность солнечной и ветровой генерации с 30 до 120 ГВт, что потребует около 100 миллиардов долларов инвестиций.

Также он добавил, что в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию первой атомной электростанции в Аккую. Таким образом, планируется достичь 20 ГВт мощности атомной энергетики к 2050 году.

"Критически важные минералы играют ключевую роль в переходе к чистой энергетике. В Эскишехире у нас находятся одни из крупнейших в мире запасов, месторождение Бейликова занимает второе место в мире по объему. Мы планируем сотрудничать с международными партнерами по освоению этих ресурсов в рамках перехода к низкоуглеродной экономике. Вопрос критических минералов становится все более актуальным", - отметил Чонкар.