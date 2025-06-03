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Скоро азербайджанская нефть официально войдет в государственные резервы Чехии - Томаш Пояр

Экономика Материалы 3 июня 2025 10:47 (UTC +04:00)
Скоро азербайджанская нефть официально войдет в государственные резервы Чехии - Томаш Пояр

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Через две недели азербайджанская нефть официально войдет в государственные резервы Чехии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Подчеркнув, что Чехия - второй крупнейший импортер азербайджанской нефти, он отметил, что азербайджанский газ также является важной частью энергобаланса Чехии.

"Важно понимать, что энергетическая безопасность - это не только вопрос страны-источника. Это также маршруты поставок. И нельзя быть зависимыми от одного коридора. Причины могут быть не только политические, но и экологические. Поэтому мы всегда выступали за многоуровневое энергетическое сотрудничество - как по ВИЭ, так и по традиционным источникам", - сказал Т.Пояр.

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