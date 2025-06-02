ООО "Kartaş Kimya" осуществило первый экспорт продукции (ФОТО)
Фото: Агентство по развитию экономических зон
На первом этапе компания экспортировала в Узбекистан более 20 тонн продукции.
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