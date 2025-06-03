Стартовал второй день 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начал свою работу второй день 30-й по счету Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week), ведущего отраслевого мероприятия региона и ежегодно собирающего мировых лидеров энергетики.

Как сообщает во вторник Trend, интерес к выставке остается высоким, как и в первый день.

Выставка представляет интерес не только с точки зрения знакомства с продукцией различных брендов, но и с позиции установления сотрудничества. С самого утра участники посещают разные стенды, где получают возможность ознакомиться на месте с продукцией, представленной местными и зарубежными компаниями энергетического сектора, а также обсудить перспективы совместной деятельности.

Тема панельных дискуссий в рамках выставки - наглядный пример того, насколько она эффективна.

На повестке дня панельных дискуссий стоят следующие темы: «Развитие инфраструктуры для электромобилей в Азербайджане», «Цифровизация железнодорожного транспорта», «Мультимодальные перевозки в Каспийском регионе: перспективы и вызовы в обеспечении эффективной транспортной логистики», «Роль искусственного интеллекта в энергетическом секторе», а также «Роль ядерной энергетики как альтернативного источника в снижении углеродных выбросов».

Кроме того, в рамках выставки сегодня пройдут двусторонние бизнес-встречи (B2B), а также закрытая рабочая сессия Рабочей группы по пилотному проекту электронной накладной CIM/SMGS Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA.

Отметим, что Baku Energy Week, которая продлится до 4 июня, объединяет в себе три престижных мероприятия: 30-ю юбилейную международную выставку «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas), 13-ую Каспийскую международную выставку «Энергетика и зеленая энергия» (Caspian Power) и 30-ый юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).

В этом году Baku Energy Week примет 267 компаний из 39 стран. География участников охватывает весь энергетический ландшафт — от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Среди стран-участниц наряду с Азербайджаном представлены Германия, Соединённые Штаты Америки, Австрия, Беларусь, Бельгия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания и Северная Ирландия, Болгария, Чехия, Китай, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Израиль, Швейцария, Италия, Казахстан, Гвинея-Бисау, Люксембург, Венгрия, Египет, Монако, Нидерланды, Норвегия, Узбекистан, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Украина и Япония. Федеративная Республика Германия представлена с национальным павильоном.

Около 70 процентов участников - иностранные компании, 30 процентов - местные предприятия.

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