Идут работы по развитию перерабатывающего сектора и сельского хозяйства в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, наряду с развитием перерабатывающего сектора, идут работы и по развитию сельского хозяйства.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

По словам специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчина Юсубова, на сегодня заключено около 450 договоров со строительными компаниями.

"В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах создано около 2 тысяч рабочих мест. Частный сектор инвестировал в регион 45 миллионов манатов. До конца 2025 года планируется открыть еще около 3 тысяч рабочих мест. В регионе откроются новые предприятия по производству мрамора, камнерезные цеха. Кроме того, предусмотрено развитие сельского хозяйства", - сказал он.

Э.Юсубов призвал к активной деятельности фермеров. "Государство предоставляет фермерам соответствующие льготы. В будущем предусмотрено также увеличение масштабов льгот", - отметил он.

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