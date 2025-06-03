БАКУ /Trend/ - Началось первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку дня заседания входят 7 нижеприведенных вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2024 год» (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Лесной кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об исполнении» и «О государственном реестре недвижимого имущества»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О нотариате» и «Об исполнении» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О хлопководстве» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» (второе чтение).

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