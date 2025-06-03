Азербайджан значительно увеличил экспорт газа в Грузию
В январе–марте этого года Азербайджан экспортировал в Грузию 708,2 миллиона кубометров природного газа. Доход от экспорта газа в таком объёме составил 93,1 миллиона долларов США.
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