В Ханкенди, Ходжалы и Агдере сносятся незаконные постройки

БАКУ /Trend/ - В рамках масштабных строительно-восстановительных работ, проводимых в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районе, сносятся незаконные постройки, построенные в период оккупации.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на Карабахском форуме образования и партнерства, прошедшем в Карабахском университете.

Говоря о работе, проделанной в связи с жильем для бывших вынужденных переселенцев, он отметил, что в селе Баллыджа Ходжалинского района восстановлено 200 домов.

"В настоящее время в этом селе ведутся восстановительные работы. В селах Талыш, Суговушан и Гасанриз Агдеринского района проведены восстановительные работы и идет процесс переселения туда. Кроме того, во многих населенных пунктах Агдеринского района ведутся строительно-восстановительные работы. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства населения, переселяющегося в города, села и поселки на этих территориях. Сюда частным сектором инвестировано около 45 миллионов манатов. В результате здесь создано много рабочих мест", - сказал он.

Э.Юсубов также сообщил, что планируется создание перерабатывающих предприятий в городе Ханкенди и развитие сельского хозяйства в Агдеринском и Ходжалинском районах.

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