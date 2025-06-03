Увеличился объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Восток-Запад

В первом квартале этого года объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Восток–Запад вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительную часть грузоперевозок составили транзитные грузы. Информация об этом представлена в отчете Госкомстата Азербайджана.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться