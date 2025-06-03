Увеличился объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Восток-Запад
В первом квартале этого года объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Восток–Запад вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительную часть грузоперевозок составили транзитные грузы. Информация об этом представлена в отчете Госкомстата Азербайджана.
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