Евросоюз считает Азербайджан надежным партнером в энергетической трансформации - Кристина Лобийо Борреро

БАКУ /Trend/ - Евросоюз считает Азербайджан надежным партнером в энергетической трансформации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила директор целевой группы энергетической платформы и международных отношений Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Кристина Лобийо Борреро в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По ее словам, Европейский союз продолжает уверенно двигаться в направлении энергетической трансформации и впервые в своей истории произвел больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из традиционных. "Это значительное достижение, и мы продолжаем выполнять свои обязательства по устойчивому развитию и климатическому нейтралитету", - отметила она.

Она также подчеркнула, что вопрос энергетической безопасности остается приоритетом для ЕС, особенно в условиях геополитической нестабильности. "Нам необходимы надежные партнеры, и Азербайджан является ярким примером такого партнера. У нас крепкие связи как в вопросах поставок природного газа, так и в области возобновляемой энергии", - заявила Кристина Лобийо Борреро.

По ее словам, Европейская комиссия намерена полностью прекратить импорт российских энергоресурсов, снизив объемы закупок с 155 до 33 миллиардов кубометров газа в год с целью полного отказа в будущем. В этой связи партнерство с альтернативными поставщиками и развитие "зеленой" энергетики становятся ключевыми направлениями политики ЕС.

Также представитель Еврокомиссии отметила важность международного сотрудничества, прозрачности в вопросах доступа к ресурсам, а также привлечения инвестиций в устойчивую энергетику, подчеркивая роль форумов, таких как COP29 и Бакинский энергетический форум, в построении глобального энергетического диалога.