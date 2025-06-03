Иран увеличил экспорт меда

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) экспорт иранского меда вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор проекта по развитию пчеловодства министерства сельского хозяйства Ирана Хусейн Акберпур на мероприятии, посвященном "Всемирному дню пчеловодства".

По его словам, в прошлом году Иран экспортировал 1,87 тыс. тонн меда. Экспорт меда из Ирана в предыдущем году составил 1,5 тыс. тонн.

Акберпур добавил, что в целом в мире производится 2,13 миллиона тонн меда в год. А в Иране производство меда составляет 128 тысяч тонн в год.

Он добавил, что потенциал экспорта меда из Ирана составляет минимум 5 тысяч тонн в год. На основании этого поставлена цель увеличения экспорта меда на 20% в год.

Отметим, что в Иране разработана 4-летняя (с 21 марта 2022 года по 20 марта 2026 года) программа в сфере пчеловодства. На основе этой программы будет оказана поддержка в вопросах страхования пчеловодов, снижения рисков, увеличения производства и др.