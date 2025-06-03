Увеличено производство на ТЭС Eslamabad-e-Gharb в Иране

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (21 марта-21 мая 2025 г.) производство электроэнергии на тепловой электростанции Eslamabad-e-Gharb в провинции Керманшах на западе Ирана выросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 мая 2024 г.).

По информации Trend, об этом местным СМИ заявил исполнительный директор иранской электрической компании Бистуун Амир Берендише.

По его словам, за указанный период выработка электроэнергии на ТЭС составила 56,5 миллиона киловатт-часов, что является рекордным показателем за два месяца с 2015 года.

Берендише отметил, что в связи с ожидаемым ростом потребления электроэнергии в ближайшие месяцы все ремонтные работы на станции были завершены, и ТЭС приведена в полную готовность.

Тепловая электростанция Eslamabad-e-Gharb включает в себя четыре газовых блока, каждый из которых способен производить до 25 мегаватт-часов электроэнергии.

Станция находится под управлением компании Bistoon Electric.

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