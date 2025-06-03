Увеличился объем природного газа, экспортируемого из Азербайджана в Грузию в январе-марте

В январе-марте этого года Азербайджан значительно увеличил экспорт природного газа в Грузию как по объему, так и по стоимости по сравнению с тем же периодом прошлого года. Грузия входит в число ключевых направлений азербайджанского газового экспорта. В целом за отчетный период страна активно экспортировала газ в несколько государств, включая Турцию, Италию и Болгарию, при этом импорт поступал из России и Туркменистана.

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