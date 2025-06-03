У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в Эгейском море, в 10,43 км от района Мармарис провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 67,91 км.

Губернатор Муглы Идрис Акбыйык сообщил, что 34 человека получили ранения, прыгнув с высоты в панике после землетрясения.

Он добавил, что в результате инцидента в двух зданиях в Мармарисе появились трещины.