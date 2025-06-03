Назван объем природного газа, экспортированного из Азербайджана в Турцию в январе-марте

В январе-марте этого года Азербайджан увеличил объем экспорта природного газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на снижение доходов от этих поставок. В целом за отчетный период страна экспортировала значительные объемы газа, при этом основной экспорт был направлен в несколько стран, включая Турцию, Италию и Болгарию. Импорт природного газа осуществлялся преимущественно из России и Туркменистана.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться