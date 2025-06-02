В Одессе прошло мероприятие по случаю Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - 28 мая в украинском городе Одесса состоялось празднование Дня независимости и 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), организованное диаспорской организацией азербайджанцев Одессы "Бирлик".

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие члены правления организации, представители общественности и активисты диаспоры.

Сначала были исполнены государственные гимны Азербайджана и Украины. Затем минутой молчания была почтена память героев, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность обеих стран.

Модератор мероприятия, член Ассоциации адвокатов Украины, адвокат Айдын Алиев рассказал об истории АДР. Он подчеркнул, что АДР придавала особое значение правам человека, и впервые на Востоке в начале XX века признала избирательное право женщин.

На мероприятии выступили председатель диаспорской организации азербайджанцев Одессы "Бирлик" Джалил Астанов, бывший ректор Одесского экономического университета, профессор Михаил Зверяков, бывший народный депутат Александр Пресман. В выступлениях говорилось об азербайджано-украинских межгосударственных отношениях и истории дружбы между двумя народами.

Председатель Одесской районной рады Виталий Барвененко поздравил азербайджанцев с национальным праздником и отметил, что будет оказана вся поддержка созданию в Одессе парка "Азербайджан".

Председатель Совета старейшин Гаджи Намиг рассказал о роли даты 28 Мая в истории независимости и государственности нашего народа.

Заместитель председателя организации "Бирлик" Анар Натигоглу отметил, что Гянджа и Одесса - города-побратимы. Также он рассказал, что два министра АДР - Насиб-бей Юсифбейли и Хосров-бей Султанов учились в Одесском университете, который сейчас носит имя И.И. Мечникова.

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